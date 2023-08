Scudetto e mercato, Tancredi Palmeri: “Al Milan manca la ciliegina”

Il campionato di Serie A è iniziato e molte squadre dimostrano ancora grosse lacune. Alcune di queste hanno però già posto rimedio ai problemi come ad esempio la Roma che ha praticamente concluso l'affare Romelu Lukaku . Ad esprimersi sul calciomercato delle big e su quello che servirebbe loro per rinfoltire i ranghi è stato uno degli inviati più importanti di Sportitalia. Il giornalista in questione, Tancredi Palmeri, ha infatti rilasciato diverse dichiarazioni dove esprime il proprio punto di vista sulla preparazione dei top club a questo campionato e sul Milan .

Palmeri ha le idee chiare: le sue parole sul Milan

Palmeri ha sintetizzato nel suo editoriale per Sportitalia quali sono le necessità delle grandi squadre per far bene quest'anno. Ecco le sue parole: "Se Roma e Inter sono all’opposto, in mezzo si collocano la Juventus e Lukaku stesso. Che un po’ perdono, ma ci mettono una pezza. Lukaku perché aveva fatto tutto sto cinema per andare esclusivamente alla Juve, e si trova costretto adesso ad accettare l’unico prestito sul tavolo. Anche se nell’incapacità strategica, potrebbe dirgli bene perché Roma può essere un progetto che gli calzi a pennello".