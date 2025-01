Il Milan sogna Marcus Rashford: opportunità o sfida impossibile?

Il Milan guarda a Marcus Rashford come possibile rinforzo per il reparto offensivo in vista della finestra di mercato di gennaio

Redazione 12 gennaio 2025 (modifica il 12 gennaio 2025 | 17:16)

Il Milan guarda a Marcus Rashford come possibile rinforzo per il reparto offensivo in vista della finestra di mercato di gennaio. La dirigenza rossonera è al lavoro per valutare la fattibilità dell’operazione, ma la situazione appare tutt’altro che semplice. L’alto ingaggio dell’attaccante inglese e il contratto in essere con il Manchester United rappresentano ostacoli significativi.

Le ragioni dietro una possibile cessione di Rashford — Nonostante Rashford sia stato a lungo uno dei simboli del Manchester United, la sua permanenza nel club non è più considerata certa. Alcuni segnali suggeriscono che il rapporto tra il giocatore e la squadra stia attraversando una fase delicata. Rashford, infatti, non sembra essere pienamente soddisfatto né dentro né fuori dal campo. Questo malessere si riflette nelle prestazioni recenti: dopo una straordinaria stagione 2022-23 sotto Erik ten Hag, in cui ha messo a segno 30 gol, il suo rendimento è calato drasticamente, con soli 8 gol la scorsa stagione e 7 fino ad ora in quella attuale.