Milan, maglia numero 31 per Pellegrino: chi l’ha indossata prima di lui

Il Milan ha annunciato l'ennesimo colpo in questa sessione di calciomercato. Il difensore Marco Pellegrino è ufficialmente un nuovo giocatore dei rossoneri. L'argentino rappresenta il nono acquisto per il Diavolo, che ha rinforzato il reparto arretrato che appariva un po' corto dopo la cessione in prestito al Villarreal di Matteo Gabbia. Il club lombardo ha comprato il classe 2002 dal Platense per 3,2 milioni+bonus ed una percentuale sulla sua eventuale futura rivendita.