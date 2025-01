Milan, storie di un affare saltato: Okafor è di ritorno alla base | VIDEO

Sembrava un affare ormai concluso ma nel calciomercato anche un piccolo dettaglio può far saltare il banco. La storia di Noah Okafor rischia di diventare una sliding doors molto importante per il Milan. La trattativa con il Lipsia appariva ormai come fatta, tanto che l'attaccante svizzero era anche partito per la Germania. Tuttavia, le condizioni del giocatore rossonero, e forse anche altri fattori, hanno spinto il club tedesco a rispedire al mittente il classe 2000.