Calciomercato Milan – Ibrahimovic rivela: “Sarei andato al Bologna gratis”

Ibrahimovic rivela la sua trattativa col Bologna

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, in collegamento per la presentazione del libro di Sinisa Mihajlovic, ha parlato del suo mancato passaggio al Bologna. “Il Bologna ha fatto tutto per portarmi là, ma il mio discorso era che non sapevo se smettere o andare avanti. Gli dissi che se fossi venuto sarei andato a Bologna gratis, perché sarei andato lì per Sinisa. Poi però scelsi il Milan, perché volevo continuare a giocare in Europa”.

