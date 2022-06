Calciomercato Milan – Da Caldara a Rebic: ecco il peso degli esuberi

Tanti calciatori, ritenuti fuori dal progetto di Stefano Pioli, potrebbero lasciare il Milan: da Caldara a Rebic, ecco il peso degli esuberi

Archiviata la pratica scudetto, il Milan inizia la preparazione in vista della prossima stagione. Il passaggio di proprietà del club, che è passato dal fondo Elliott a RedBird Capital Partners, ha rallentato le trattative per i rinnovi di Paolo Maldini e Ricky Massara, così come in ambito mercato.

In attesa di definire gli ultimi dettagli, il Diavolo dovrà vendere diversi esuberi durante questa sessione estiva di mercato. Si tratta di quei calciatori che non rientrano più nei piani di Stefano Pioli e che consentirebbero al club di via Aldo Rossi di risparmiare un bel po' di soldi da reinvestire sul mercato.

Secondo 'Calcio&Finanza', il Milan potrebbe risparmiare 32 milioni di euro sul costo della rosa 2022/23, anche se è da sottolineare come sia tutt'altro che semplice piazzare i calciatori a titolo definitivo. Il risparmio si verificherebbe in termini di ammortamento, cifra non particolarmente alta, ma spinta dalla quota relativa a Mattia Caldara (circa 7 milioni di euro). In ottica di risparmio, nel caso del difensore non è stato considerato lo stipendio perché pagato dal Venezia nella passata stagione. Gli ingaggi più alti sono quelli di Rebic e Bakayoko, quest'ultimo incluso poiché sulla carta sarebbe dovuto rimanere un altro anno in prestito come da accordo con il Chelsea.

Tra i calciatori in uscita c'è anche Castillejo, il quale libererebbe circa 7 milioni di euro di 'spazio' tra ammortamento e stipendio. Cifra simile, come già anticipato poco prima, per Mattia Caldara, che sarebbe addirittura superiore se fosse considerato anche l’ingaggio. Ritornando a Rebic, da una sua cessione il costo della rosa si alleggerirebbe di quasi 6 milioni di euro.

Dunque il Milan risparmierebbe ben 32 milioni di euro se alle cessioni dei calciatori già citati si aggiungono anche Saelemaekers, Ballo-Touré e Gabbia. Una cifra che potrebbe consentire al Milan di acquistare almeno uno tra Sven Botman e Renato Sanches, due obiettivi di mercato dei rossoneri. Milan, le top news di oggi: Rebic e Saelemaekers ai saluti. Maldini-Gazidis, rapporti tesi.