Calciomercato Inter – Tutti pazzi per Barella: le ultime

L’Inter trema, tutti vogliono Barella

Si torna a parlare di Inter e di quello che potrà essere il futuro sul calciomercato della squadra nerazzurra, anche visti i noti problemi societari. Tra i giocatori che stanno spiccando in questa stagione c’è sicuramente Nicolò Barella, giovane mediano classe 1995, che sta facendo davvero la differenza nell’Inter. I nerazzurri sono consapevoli del fatto che sul giocatore c’è l’interesse forte di moltissimi club europei. In particolare il Paris Saint-Germain e il Bayern Monaco lo hanno messo nel mirino, ma anche le squadre di Manchester e il Real. I tifosi, però, possono stare tranquilli. Nonostante siano pronte delle ricche offerte, fino a 55 milioni, il giocatore è considerato assolutamente incedibile dalla dirigenza, che non lo lascerà andare.

