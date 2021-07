Calciomercato – Ecco chi ha speso di più in Europa: Milan sul podio

In un calciomercato abbastanza bloccato, il Milan è tra le squadre che hanno speso di più in Europa: il Lipsia guida la classifica

Non è semplice fare operazioni di calciomercato in questo periodo contrassegnato dalla pandemia, ma il Milan è sul podio della classifica delle squadre più spendaccione d'Europa. Sky Sport ha stilato questa interessante classifica ed è molto curioso il fatto che in Top 5 ci sia solo il PSG tra le big europee. In questa graduatoria sono considerati anche i riscatti dei giocatori che erano in prestito.