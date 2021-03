Calcio – Sky taglia i costi degli abbonamenti: le ultime | News

Sky ha deciso di andare incontro ai clienti che non hanno sottoscritto le nuove offerte 'Sky Open' e 'Sky Smart'. Ecco ciò che c'è da sapere

Inviando ai propri clienti le fatture per mese di marzo, Sky ha comunicato ai propri clienti un "miglioramento" nelle condizioni dell'abbonamento. Usufruiranno, in sostanza, del taglio del costo degli abbonamenti tutti coloro i quali hanno sottoscritto un abbonamento residenziale fino allo scorso 3 febbraio 2021 .

Per tutti i vecchi clienti che non hanno sottoscritto le nuove offerte, 'Sky Open' e 'Sky Smart', l'emittente satellitare ha eliminato alcuni costi legati all'eventuale recesso e quelli legati ad un'eventuale riduzione (downgrade) del proprio abbonamento. Quindi, in sostanza, dal prossimo 1° aprile 2021 le bollette saranno più leggere.