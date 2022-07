Calciatori che hanno acquisito più valore nel 2022: Leao al secondo posto

Un'analisi di Football Benchmark svela la Top 10 dei giovani calciatori che hanno acquisito più valore da febbraio 2022: Rafael Leao è al secondo posto. La crescita del portoghese del Milan è stata evidente a tutti. Ma anche altri giocatori si sono distinti in questi mesi e non solo per meriti in campo. Ad esempio, Darwin Nunez, Aurelien Tchouameni e Luis Díaz si sono tutti trasferiti in campionati di rango superiore e hanno firmato contratti a lungo termine nel periodo analizzato (da febbraio a oggi).