Calciatore, imprenditore e politico: i 45 anni di Kakhaber Kaladze | News

Nove stagioni al Milan , di certo, non si dimenticano. Soprattutto non rimani al Milan per nove stagioni se non sei un calciatore forte e utile alla causa. Difensore forte, eccome, lo è stato Kakhaber Kaladze , il quale ha vestito con orgoglio e passione la maglia rossonera. Con il Milan ha vinto tutto quello che c'era da vincere: un campionato, una Coppa Italia, una Supercoppa Italiana due Champions League, due Supercoppa UEFA e un Mondiale per club. Nel giorno del suo 45esimo compleanno, ripercorriamo gli anni al Milan di Kaladze .

L'ascesa politica

Conclusa l'esperienza al Genoa, Kaladze decide nel 2012 di ritirarsi dal calcio per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in politica. Tornato in patria, in Georgia, ha aderito al partito 'Sogno Georgiano' e pochi mesi dopo giunge ad una vittoria di coalizione contro il Movimento Nazionale Unito. Kaladze assume dunque il ruolo di Ministro dell'Energia e delle Risorse Naturali e successivamente viene nominato vice premier. Rimane in carica per cinque anni fino al 2017, conseguendo grandi risultati per il proprio popolo sul fronte energetico e delle infrastrutture, consegnando alla Georgia un nuovo leader. Dopo di ciò è diventato Sindaco di Tbilisi, carica che mantiene ormai dall'ottobre del 2017. La sua è sicuramente una carriera tanto curiosa quanto ambiziosa. Probabilmente gli anni al Milan sono stati fondamentali per la sua crescita non solo come calciatore, ma anche come uomo e come politico avendo a che fare con volti noti della politica italiana durante i suoi anni in rossonero. E, a noi, non ci resta che augurargli un buon 45esimo compleanno!