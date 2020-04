Calabria cuore d’oro: ecco l’iniziativa svelata su Instagram

ULTIME NEWS – Un periodo difficile per tutti quello attuale. L’emergenza Coronavirus ha messo in ginocchio l’intero pianeta, che spera in una ripartenza in tempi brevi. Ma questo, purtroppo, non è l’unico problema ad affliggere le persone e Davide Calabria dimostra di saperlo bene. Attraverso il proprio profilo Instagram infatti, il numero 2 rossonero ha annunciato una collaborazione con ‘Atleti a tuo fianco’, iniziativa patrocinata da ‘Arenbi Onlus’, che si occupa di dare sostegno alle famiglie che lottano contro il cancro. Chapeau Davide! Ecco il post.