Cagliari-Milan, Saelemaekers in dubbio: le sue condizioni | News

Ultime Notizie Cagliari Milan: Saelemaekers in dubbio

MILAN NEWS – Come viene riportato da Sky Sport, Stefano Pioli rischia di affrontare l’ennesima emergenza stagione. Contro il Cagliari, infatti, non ci saranno Bennacer, Gabbia, Leao (squalificato) e forse Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez: i due quest’oggi non sono allenati a Milanello.

In dubbio anche Alexis Saelemaekers. Il belga, sempre secondo Sky Sport, difficilmente ce la farà a recuperare per la Sardegna Arena. Ricordiamo che Cagliari-Milan è in programma lunedì sera alle 20:45. Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: è sfida tra due bomber. VAI ALLA NOTIZIA >>>