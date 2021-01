Cagliari-Milan, la presentazione del match | Serie A News

Cagliari-Milan, l’analisi del prossimo impegno del Diavolo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Cagliari e Milan saranno impegnate lunedì sera alla ‘Sardegna Arena‘, gara valida per l’ultimo turno della 18^ giornata di campionato. L’arbitro sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo.

QUI CAGLIARI

I padroni di casa sono alla disperata ricerca dei tre punti, con l’ultima vittoria che risale al 7 novembre contro la Sampdoria e la zona retrocessione lontana solo un punto. Nonostante il ritorno di Radja Nainggolan e le ottime prestazioni di Joao Pedro, la panchina di Eusebio Di Francesco traballa sempre di più. Le ultime quattro sconfitte consecutive in campionato e l’eliminazione dalla Coppa Italia mettono a serio rischio la permanenza in panchina dell’ex Roma. La partita contro il Milan può essere determinante. Non saranno della gara gli infortunati Rog, Luvumbo e Faragò, così come non ci saranno Carboni, indisponibile causa Covid, e lo squalificato Nandez. Potrebbe rivedersi dal primo minuto Ounas così come Simeone: il cholito non trova il gol dal 31 ottobre contro il Bologna.

QUI MILAN

Clima un po’ più sereno quello che si respira dalle parti di Milanello, ma solo sul piano dei risultati. La squadra di Pioli vuole proseguire l’ottimo periodo di forma dopo aver ritrovato la vittoria in campionato sabato scorso contro il Torino. Il passaggio del turno in Coppa Italia dà ulteriore fiducia ai rossoneri, ma se sul campo arrivano ottime notizie non si può dire lo stesso per quel che riguarda l’infermeria. Ancora infortunato al ginocchio Gabbia, mentre continuano ad essere alle prese con il Covid Krunic e Rebic. E’ notizia di giornata quella che riguarda Theo Hernandez e Calhanoglu: i tamponi effettuati ieri pomeriggio hanno dato esito positivo, dunque anche i due pilastri della squadra di Pioli non saranno della gara. In panchina il nuovo acquisto Meite, dal primo minuto Ibrahimovic.

I PRECEDENTI

Negli ultimi cinque incontri in terra sarda, i padroni di casa hanno vinto solo una volta nel lontano 28 maggio 2017, quando ancora si giocava al Sant’Elia. Nelle restanti quattro sfide, le squadre hanno pareggiato in due occasioni, mentre il Milan ha portato i tre punti negli altri due match. L’ultima partita risale ad un anno fa, 11 gennaio 2020, sancita dalla vittoria degli ospiti per 0-2 grazie alle reti di Leao e Ibrahimovic. LEGGI QUI LA NOSTRA INTERVISTA ESCLUSIVA CON COLLOVATI >>>