Cagliari-Milan, di Leao e Ibrahimovic i gol vittoria nella scorsa stagione

Cagliari-Milan, Leao e Ibra protagonisti lo scorso anno

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – 11 gennaio 2020: il Milan sbanca la Sardegna Arena grazie ad un gol di Rafael Leao e al primo sigillo della seconda vita rossonera di Zlatan Ibrahimovic. Praticamente un anno esatto dopo, la squadra di Stefano Pioli si ripresenta in casa del Cagliari in ben’altra veste. Il Diavolo di inizio 2020 era ancora in fase di costruzione, c’erano da capire gli equilibri da dare ad una squadra che, pochi mesi dopo, avrebbe trovare la chiave giusta per svoltare. Dal post-lockdown, il Milan ha cambiato marcia e adesso si trova in testa alla classifica di Serie A dopo 17 giornate.

Ritornando ai protagonisti, Rafael Leao non ci sarà contro i sardi causa squalifica, mentre Ibra ritornerà nuovamente al centro dell'attacco dal primo minuto dopo quasi due mesi dall'ultima volta.