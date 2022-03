Cagliari-Milan, Brahim Diaz e Tonali partono con la squadra | PM News

Brahim Diaz e Sandro Tonali non sono al meglio, ma partono insieme al resto della squadra in vista di Cagliari-Milan di Serie A

Stefano Pioli, in conferenza stampa, aveva annunciato le non perfette condizioni fisiche di Sandro Tonali e Brahim Diaz. Il primo ha avuto qualche linea di febbre per due giorni, mentre il secondo ha subito una contusione. Stando a quanto appreso dalla nostra redazione entrambi partiranno senza problemi insieme al resto della squadra per la partita Cagliari-Milan di Serie A. Non partiranno alla volta del capoluogo sardo Samu Castillejo, Daniel Maldini e Marko Lazetic. Ecco le Top News di oggi sul Milan: Renato Sanches vicino, incontro per Gianluca Scamacca