Cagliari-Milan, Baiocchini: “Calhanoglu non ci sarà al 99%, Meité sì”

Cagliari-Milan, le ultime su Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato degli assenti del Milan per Cagliari. Ecco la situazione su Hakan Calhanoglu: "Continua l'emergenza del Milan, a Cagliari mancheranno sei giocatori. Rebic e Krunic sono ancora positivi, Bennacer e Gabbia sono ancora infortunati, Leao è squalificato e a questa lunga va ad aggiungersi Calhanoglu, che non si è allenato neanche oggi. Theo aveva saltato l'allenamento di ieri ed è rientrato in quello di oggi, Calhanoglu non c'era nemmeno in quello di questa mattina quindi a Cagliari al 99% non ci sarà. Meité Pioli se lo porta a Cagliari e lo deve mettere subito dentro".