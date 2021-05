Buon compleanno Mandzukic: il croato compie 35 anni

Mario Mandzukic, arrivato al Milan nel corso dell'ultimo calciomercato invernale, compie oggi 35 anni. In carriera il croato ha vinto tanto

Nato a Slavonski Brod (Croazia) il 21 maggio 1986 , il centravanti Mario Mandzukic compie oggi 35 anni . Il calciatore è arrivato al Milan nell'ultimo calciomercato invernale, da svincolato, dopo l'ultima esperienza in Qatar con la maglia dell'Al-Duhail. Prima, però, Mandzukic aveva vinto tantissimo in carriera. Ben undici trofei nazionali, tra campionati, coppe e supercoppe, in patria con la Dinamo Zagabria , dove ha giocato dal 2007 al 2010.

Quindi, cinque trofei in Germania, con il Bayern Monaco, dove ha giocato dal 2012 al 2014, compresa la Champions League nella stagione 2012-2013. Infine, quando è arrivato in Italia, alla Juventus, Mandzukic ha vinto nove trofei, tra cui 4 Scudetti, nelle sue prime quattro stagioni nella nostra Serie A. Al Milan, finora, complici due infortuni, ha giocato molto poco e non ha ancora lasciato il suo segno.