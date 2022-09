Bundesliga – Ufficiale, il RB Lipsia ha esonerato Tedesco | News

Per ora saranno, 'ad interim', i vice allenatori Andreas Hinkel e Max Urwantschky a subentrare a Tedesco alla guida del RB Lipsia per i prossimi impegni: sabato 10 settembre, alle ore 15:30, alla 'Red Bull Arena' arriva il Borussia Dortmund per una sfida di primo livello in Bundesliga. La società comunicherà in seguito il nome del definitivo successore.