Bundesliga, André Silva inarrestabile: il portoghese ancora in gol

MILAN NEWS – André Silva ci ha preso gusto e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Il portoghese è andato in gol ancora oggi in occasione del match tra il suo Eintracht Francoforte e lo Schalke 04, terminato 2-1. L’ex Milan, che ha segnato la rete del momentaneo 1-0, è stato lanciato in contropiede dal suo portiere e ha messo a sedere un difensore prima di piazzare la sfera all’angolino. Momento d’oro per Andrè Silva che ha segnato 6 gol in 6 gare.

Milan, senti Dani Alves! ECCO LE DICHIARAZIONI CURIOSE DEL BRASILIANO SUI ROSSONERI >>>