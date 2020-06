Dani Alves: “Nel Milan di oggi sarei una promessa”

MILAN NEWS – L’età anagrafica è soltanto un numero? Dani Alves ne è fermamente convinto. In un’intervista rilasciata ai microfoni di Hoy no sale’, il terzino destro ora al San Paolo ha parlato della sua forte voglia di giocare ancora il calcio e lo ha fatto citando il Milan, che ha adottato una ferrea politica giovane. Queste le sue parole: “Io nel Milan di oggi sarei una promessa. L’età è solo un numero, ho ancora voglia di combattere giocando a calcio. Prima correvo 12 km a partita, ma la cosa intelligente è correrne 8 bene. Sono sicuro di una cosa: non voglio vergognarmi di essere in campo. Quando non sarò più in grado, mi ritirerò”.

