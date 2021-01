Buffon: “Lite Lukaku-Ibrahimovic? Non è così grave, vi spiego perché”

Buffon sulla lite Lukaku-Ibrahimovic

Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, ha espresso la sua opinione sulla lite verbale tra Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di 'RaiSport': "Lite Lukaku-Ibrahimovic? Sono cose che, come diciamo sempre, non dovrebbero succedere, ma quando succedono fanno parte di una tensione e di un momento di grande nervosismo che sfocia in un alterco o parole che uno non direbbe mai. Non lo reputo così grave".