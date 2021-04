Bucciantini: “Il Milan gioca meglio contro squadre con mentalità offensiva”

Marco Bucciantini, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato nel post-partita di Milan-Sampdoria. Questo il suo pensiero sui rossoneri

Marco Bucciantini, opinionista di 'Sky Sport', ha parlato nel post-partita di Milan-Sampdoria. Questo il suo pensiero sui rossoneri: "La Sampdoria ha giocato molto bene e Donnarumma è stato decisivo in un paio di circostanza. Il Milan è entrato in area di rigore solo nel solito finale magnifico che sanno organizzare. Vedendo la recente storia del Milan ho visto partite brillanti contro squadre che pensano più a giocare con una mentalità offensiva mentre partite faticose contro squadre che giocano addosso. Ci sono alcuni giocatori necessari ma che non stanno bene".