Bucchioni: “Rinnovo Donnarumma? Raiola aspetta il Milan in Champions”

Le ultime notizie sul Milan. Enzo Bucchioni ha espresso il suo pensiero in merito al rinnovo di Donnarumma con il Milan

Enzo Bucchioni, noto giornalista, ha scritto per TuttoMercatoWeb.com il suo pensiero sul possibile rinnovo di Donnarumma con il Milan. "E' vero, Raiola non ha ancora replicato alla proposta di rinnovo del Milan a otto milioni netti. Il procuratore aspetta semplicemente di vedere se il Milan tornerà in Champions, dettaglio non da poco. Sa benissimo che il suo assistito sta bene al Milan e che forse è anche meglio continuare in rossonero. Con la crisi di oggi, è difficile strappare un'offerta più alta di quella presentata dal Milan, anche se Donnarumma è in scadenza di contratto. Forse tra due-tre anni le cose potrebbero cambiare, ma al momento è meglio restare a Milano e stilare un contratto a lunga scadenza". Intanto si sono fatti dei passi in avanti per il rinnovo di Kessié.