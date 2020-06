Bucchioni: “Al Milan non hanno capito l’importanza di Gattuso”

MILAN NEWS – Enzo Bucchioni, giornalista e opinionista, ha criticato il Milan per la decisione di lasciare andare Gennaro Gattuso. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di ‘TMW Radio’: “Ho visto e letto tanto amore nella sue parole. Al Milan non hanno capito l’importanza di questo uomo e quello che avrebbe potuto dare. Ha sfiorato la qualificazione in Champions nonostante la situazione disastrosa che ha trovato. Oggi si sta esaltando come persona ma ancor prima come allenatore, ha preparato benissimo questa sfida, ha neutralizzato la Juventus”.

