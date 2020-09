Brocchi: “Ibrahimovic al Monza? L’idea stuzzicava tutti”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Christian Brocchi, allenatore del Monza, nell’intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan.

Le parole di Brocchi su Ibrahimovic

“È un’idea che stuzzicava tutti, se Ibrahimovic non avesse rinnovato il contratto con il Milan. Ma oltre all’operazione complessa in sé, ci sono anche dei parametri da rispettare. La regola degli Under, ad esempio. In Serie B è tesserabile soltanto un massimo di 18 giocatori nati prima del 1997. Per noi sarebbe stato un sogno, ma il pensiero deve essere prima di tutto quello di realizzarne un altro: la promozione in Serie A”.

