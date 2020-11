Brighi sul centrocampo del Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Matteo Brighi, ex centrocampista, ha parlato così di Sandro Tonali ai microfoni di SkySport24: “Bennacer e Kessie stanno facendo benissimo, normale che Tonali parta dietro a loro. E’ giusto comunque aspettarlo, Pioli è l’uomo giusto per farlo crescere. Il Milan sta bene, si vede che si diverte in campo, anche chi gioca poco si fa trovare sempre pronto”.

