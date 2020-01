Brescia-Milan 0-1 al 90′: l’ha decisa ancora Rebic

NEWS MILAN – È terminato, da pochi istanti, allo stadio ‘Rigamonti‘ il match Brescia-Milan, sfida valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno in campionato: ha vinto il Milan, 0-1, grazie ad un gol al 71′ di Ante Rebic, bravo a sfruttare, in area di rigore, un pallone vagante su azione ben orchestrata dai rossoneri sull’asse Hakan Çalhanoglu-Zlatan Ibrahimovic. Per il tabellino della sfida tra le ‘Rondinelle‘ di Eugenio Corini ed i rossoneri di Stefano Pioli, continua a leggere >>>

