Serie A – Brescia-Milan 0-1: il tabellino del match del ‘Rigamonti’

NEWS MILAN – È terminato, da pochi istanti, allo stadio ‘Rigamonti‘ il match Brescia-Milan, sfida valevole per la 21^ giornata di Serie A, seconda del girone di ritorno in campionato: ha vinto il Milan, 0-1, grazie ad un gol al 71′ di Ante Rebic, bravo a sfruttare, in area di rigore, un pallone vagante su azione ben orchestrata dai rossoneri sull’asse Hakan Çalhanoglu-Zlatan Ibrahimovic. Questo il tabellino della partita.

BRESCIA-MILAN 0-1

Marcatori: 71′ Rebić

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli (88′ Skrabb), Tonali, Dessena (70′ Ndoj); Romulo; Torregrossa, Ayé (78′ Al. Donnarumma). A disposizione: Andrenacci, Alfonso, Gastaldello, Mangraviti, Magnani, Martella, Viviani, Bjarnason, Spalek. Allenatore: Corini.

MILAN (4-4-2:): G. Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernández; Castillejo, Kessié, Bennacer, Çalhanoglu (77′ Krunić); Rafael Leão (58′ Rebić), Ibrahimović. A disposizione: Begović, An. Donnarumma, Gabbia, Musacchio, R. Rodríguez, Bonaventura, Suso, Piatek. Allenatore: Pioli.

Arbitro: Valeri di Roma 2.

Ammoniti: Kjaer (M), Sabelli (B), Theo Hernández (M), Conti (M), Bennacer (M), Skrabb (B).

Espulsi: nessuno.

Note: al 55′ annullato un gol a Torregrossa (B) per fuorigioco; all’83’ annullato un gol a Castillejo (M) per fuorigioco di Ibrahimović.

Per le pagelle dei calciatori rossoneri stilate dalla redazione di ‘PianetaMilan.it‘ al termine del match dello stadio ‘Rigamonti‘, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android