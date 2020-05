Brescia, Balotelli non si allena? Arriva la replica sui social

ULTIME NEWS – Sono molti i rumours su una spaccatura totale tra Mario Balotelli e il Brescia. E’ di oggi la notizia di un’assenza ingiustificata dell’ex Milan all’allenamento della squadra, un gesto che sembrerebbe mettere la parola fine ad un ritorno che non ha sortito gli effetti sperati. Balotelli però non ci sta e ci ha tenuto a mostrare la sua posizione su Instagram attraverso una story in cui nega tutto quello che è circolato nelle scorse ore, affermando che i giornalisti ‘hanno negato l’evidenza’. Ecco il suo messaggio social:

