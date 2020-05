Calciomercato Milan – Su Milik spunta una big inglese: la situazione

CALCIOMERCATO MILAN – Il nome di Arkadiusz Milik è quello accostato con più insistenza al Milan in questi ultimi giorni. L’attaccante del Napoli sarebbe il “prescelto” per sostituire Zlatan Ibrahimovic la prossima stagione. Ma per il Milan non sarà facile acquistare il polacco. Il suo contratto con il club partenopeo è fino al giugno 2021, e non sembrano più esserci i presupposti per un rinnovo. Ma ciononostante, il Napoli non molla sul prezzo: vuole 40-50 milioni di euro per cederlo.

E chi potrebbe accontentarli ad una tale cifra così esagerata? Ribadiamo, “cifra esagerata” non tanto per il valore in sé del calciatore, quanto per la situazione contrattuale che deve necessariamente condizionare il valore del cartellino sul mercato. Tra queste ci sarebbe l’Arsenal, stando a quanto riportano i colleghi inglesi del Daily Star. I Gunners sarebbero in pole position. Il Milan è avvisato.

Ricordiamo che qualche settimana fa si parlava di un concreto interesse dell’Atletico Madrid, addirittura pronto ad avanzare l’offerta di 40-50 milioni richiesti dal Napoli. Ma si parla anche della Juventus. Vedremo da qui alle prossime settimane se emergeranno ulteriori novità. Il Milan potrebbe anche pensare a Milik e proporre uno scambio, inserendo Franck Kessie che piace molto a mister Gattuso.

