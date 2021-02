Brehme: “Lite Ibrahimovic-Lukaku? Hanno sbagliato, vi spiego il motivo”

Lite Ibrahimovic-Lukaku, l’opinione

Andreas Brehme, ex giocatore dell'Inter, è ritornato sulla lite tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku in Coppa Italia. Queste le dichiarazioni ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport': "Sono cose che possono succedere, ma a inizio secondo tempo dovevano stringersi la mano in campo per far capire ai tifosi, tramite la tv, che fosse tutto a posto. Sarebbero stati tutti contenti. Hanno sbagliato: bastava un gesto semplice".