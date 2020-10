Brasile, Paqueta convocato nella Seleçao olimpica: la felicità dell’ex Milan

Brasile, Paqueta convocato per le Olimpiadi

ULTIME NOTIZIE NEWS CALCIO – Ottime notizie per Lucas Paqueta, ex centrocampista del Milan, con cui ha collezionato 44 presenze, 1 gol e 3 assist. Il brasiliano, trasferitosi al Lione alla fine della scorsa sessione di mercato, ha ricevuto la convocazione da parte del CT André Jardine per le olimpiadi di Tokyo 2020. La Seleçao verdeore approfitterà della prossima pausa dei campionati per prepararsi al meglio a questo importante appuntamento. Questa la soddisfazione di Paqueta espressa in un post Instagram.

“Gloria a Dio per questa grande opportunità! Sono molto felice di rappresentare di nuovo il mio Paese, stavolta con la nazionale olimpica!”