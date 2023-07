Brasile, L’ex Milan Kakà potrebbe far parte dello staff di Ancelotti

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex giocatore del Milan, Kakà, potrebbe entrare nello staff del Brasile di Ancelotti

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'ex trequartista del Milan, Kakà, potrebbe entrare nello staff del Brasile di Carlo Ancelotti. Kakà, infatti, sarebbe risultato essere uno dei grandi ex nazionali a cui il presidente della Cbf, Ednaldo Rodrigues, ha chiesto aiuto per assicurarsi l'attuale tecnico del Real Madrid. Dopo essere stato allenato da Ancelotti al Milan tra il 2003 e il 2009, quindi, l'ex Pallone d'Oro può vivere una nuova esperienza insieme al mister di Reggiolo ma nelle vesti di suo collaboratore.