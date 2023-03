Brasile, non solo Ancelotti: Ronaldo sponsorizza Kakà come d.t. | News

Il Brasile potrebbe affidare la propria panchina a Carlo Ancelotti e si pensa all'altro ex rossonero Kakà come nuovo direttore tecnico

Secondo quanto riferisce' TMW', Carlo Ancelotti sembrerebbe essere il favorito per sedersi sulla panchina della nazionale brasiliana. Qualora il suo approdo nella nazionale verdeoro dovesse concretizzarsi, gran parte del merito sarà di Ronaldo 'il fenomeno' che ha sponsorizzato il suo ex allenatore al presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues. Inoltre lo stesso Ronaldo starebbe sponsorizzando un suo vecchio compagno di squadra per coprire il ruolo di direttore tecnico lasciato vuoto da Juninho Paulista. Si tratta di Kakà, vecchia conoscenza non solo di Ronaldo ma anche di Ancelotti, suo allenatore ai tempi del Milan con il quale ha vinto tutto in rossonero.