Brasile, Ancelotti apre al dialogo per diventare nuovo c.t. | News

Clamorosa indiscrezione proveniente dal Brasile. Secondo 'UOL', la Federazione brasiliana avrebbe contattato Pep Guardiola e Carlo Ancelotti per affidare la panchina verdeoro dopo le dimissioni di Tite. Stando a quanto riporta il portale brasiliano, l'allenatore del Manchester City avrebbe declinato l'offerta, mentre il tecnico del Real Madrid avrebbe aperto al dialogo seppur con la condizione di restare in Spagna fino alla fine di questa stagione. Qualora anche Ancelotti dovesse rifiutare l'offerta, l'alternativa Abel Ferreira, allenatore del Palmeiras.