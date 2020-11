Branchini: “Mercato di gennaio, ecco come sarà secondo me”

MILAN NEWS – Non è stata una sessione di calciomercato semplice quella che si è conclusa solo poche settimane fa. Il Milan è riuscito a gestirla e a chiudere addirittura con un saldo positivo. I club, quello rossonero compreso, si preparano adesso già ad affrontare il mercato di gennaio, che con ogni probabilità non sarà molto diverso da quello “estivo”. Di questo parere anche Giovanni Branchini, celebre procuratore, che ai microfoni di Lady Radio ha commentato così: “Ricalcherà quello estivo. Si cercheranno molti scambi e prestiti. Pochissime società in Italia dispongono di voglia e fantasia. Finché non arriveremo alla fine di questo periodo, dubito che i club andranno a cercare qualcosa di nuovo. Ci sono presidenti che hanno un ingaggio di svariati milioni. Non voglio essere qualunquista, ma se dobbiamo correre ai ripari, il taglio deve essere fatto in modo organico, con tutte le parti in causa trattate allo stesso modo. Quando viene acquistato un club si accettano i rischi di impresa e quando viene ceduto, non mi risulta che una percentuale della cifra guadagnata dai proprietari finisca nelle tasche dei calciatori”.

