Brahim Diaz: “Zidane mi ha parlato molto bene di Milano e della Serie A”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il neo attaccante del Milan Brahim Diaz ha rilasciato un’intervista esclusiva al canale tematico rossonero Milan TV. L’attaccante spagnolo ha parlato anche del suo rapporto con Zinedine Zidane, col quale ha parlato del suo trasferimento in Italia prima di approdare in rossonero: “Mi hanno allenato tecnici come Guardiola e Zidane. So che entrambi hanno giocato in Italia, ma siccome il mio ultimo allenatore è stato Zidane parlo di lui. E’ stato molto gentile con me a Madrid e mi ha parlato molto bene dell’Italia e della Serie A. Milano è una città che gli piace molto”.

