Maxi Lopez attacca Wanda Nara: “Due figli positivi al Covid per colpa sua”

ULTIME NOTIZIE – L’attaccante argentino Maxi Lopez, attualmente alla Sambenedettese, ha duramente attaccato la sua ex moglie Wanda Nara – ora consorte di Mauro Icardi – nel corso della trasmissione televisiva ‘Los Angeles de la Mañana’.

L’attacco

“Sono indignato, è una donna incosciente – ha tuonato -. Ho due figli positivi per colpa sua. Le avevo detto di non andare a Ibiza, tutti quelli che ci vanno tornano positivi, ma lei è andata comunque. Se non li capiva lei i pericoli di quella vacanza, chi poteva capirli?”.

Tanti i giocatori andati a Ibiza in vacanza dopo la finale di Champions e rientrati a Parigi positivi: Di Maria, Paredes, Neymar, oltre ad Icardi, Keylor Navas e Marquinhos.

Pronta la replica di Wanda Nara, che ha smentito la notizia con un post su Instagram: “Sia io che i bambini stiamo bene”, ha scritto.

