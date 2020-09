Brahim Diaz: “Mi adatterò facilmente: si vede che è un grande gruppo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il neo attaccante del Milan Brahim Diaz ha rilasciato un’intervista esclusiva al canale tematico rossonero Milan TV. L’attaccante di Malaga, tra le altre cose, ha parlato anche del suo possibile impatto nella squadra e il suo ambientamento nel gruppo di Stefano Pioli.

“Ancora non ho avuto l’opportunità di parlare con Theo Hernandez, ma sicuramente non appena arriverò in squadra e al primo allenamento immagino che mi accoglierà bene perché è stato a Madrid, sa cosa significa e ora sono anch’io in Italia. Credo che sarà facile adattarmi, perché si vede che è un grande gruppo”.

IL VIDEO DI PRESENTAZIONE

Oggi è stato anche pubblicato sui social del club rossonero il video di presentazione di Brahim Diaz girato nella giornata di ieri a Casa Milan. Lo spagnolo ha posato con la nuova maglia rossonera numero 21 e si è esibito in alcune giocate col pallone tra i piedi (QUI IL VIDEO).

BRAHIM DIAZ: POSSIBILE ESORDIO GIA’ QUESTA SERA?