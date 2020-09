Brahim Diaz, la scommessa del Milan: Maldini azzeccherà anche questa?

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il mercato del Milan inizia a prendere forma. Dopo la chiusura dell’affare Sandro Tonali con il Brescia, i rossoneri piazzano il colpo Brahim Diaz, arrivato dal Real Madrid in prestito secco. Lo spagnolo è una sorta di jolly offensivo, capace di ricoprire tutti i ruoli della trequarti con grande naturalezza. Una caratteristica che rappresenta oro colato per Stefano Pioli, che spera di battere le avversarie nei preliminari di Europa League, così da entrare ufficialmente nella competizione.

Ma chi è Brahim Diaz? L’esterno classe 1999 ha addosso il peso di un trasferimento già molto importante. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Malaga, viene acquistato dal Manchester City per 350 mila euro. Qui viene notato dal Real Madrid che spende ben 17 milioni di euro per portarlo in Spagna. Una valutazione incredibile vista la sua giovanissima età. Ma il giocatore non riesce ad esplodere e mette piede in campo con il contagocce. Nell’ultima stagione, ad esempio, Brahim Diaz ha collezionato soltanto 10 presenze complessive, per un totale di 206 minuti giocati e un solo gol segnato.

Numeri che fanno tutt’altro che sognare i tifosi del Milan, ma sul ragazzo garantisce Paolo Maldini. Il direttore tecnico rossonero, come successo un anno fa con Theo Hernandez, ci ha messo la faccia e crede ciecamente nelle sue qualità mai espresse. L’augurio è che la bontà dell’operazione Theo possa ripetersi con lo stesso successo, nonostante la certezza che sia tutt’altro che facile. Ma Maldini, nel suo pur breve operato, ha abituato l’ambiente a colpi di mercato silenziosi, poi rivelatisi delle vere e proprie sorprese. Gli acquisti di Bennacer e di Kjaer ne sono la testimonianza concreta. Maldini riuscirà anche stavolta nel suo intento? Ai posteri l’ardua sentenza…

