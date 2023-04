Brahim Diaz, attesa ripagata: il Milan ha il suo numero 10 ma va acquistato

Il Milan lo ha atteso per tanto tempo e adesso può goderselo: Brahim Diaz sta incantando, ma il calciatore va acquistato definitivamente

Il Milan e i suoi tifosi possono sorridere: finalmente hanno un vero numero dieci. Si tratta di Brahim Diaz, calciatore che sta disputando una grande stagione risultando decisivo in tante partite importanti per il Milan. Arrivato in prestito tre anni fa, l'andaluso sembrerebbe essere esploso con la maglia rossonera e i suoi numeri sono sicuramente positivi e incoraggianti anche per il futuro. Dopo aver subito l'eredità di Calhanoglu nella passata stagione, in questa in corso il calciatore di proprietà del Real Madrid ha scacciato qualsiasi fantasma e fatto accomodare gentilmente in panchina Charles De Ketelaere, calciatore che sì sta deludendo ma che in estate era stato acquistato proprio per giocare nel ruolo di trequartista.

Già, il ruolo. Perché a quanto pare Brahim Diaz si esalta di più partendo da una posizione più defilata, sulla destra, per poi tagliare il campo. Ne sanno qualcosa i calciatori del Napoli, che sia in campionato che in Champions League non sono riusciti a contenere il folletto andaluso con il numero 10 sulle spalle. Nessuno ha mai messo in discussione le sue qualità e il suo potenziale, ma tanti si chiedevano quando avrebbe messo in evidenza ciò che è grado di fare. In questa stagione Brahim Diaz ha segnato 5 gol in campionato e uno - pesantissimo - in Champions League contro il Tottenham. Reti a parte, con le sue giocate e i suoi assist il calciatore cresciuto nel Manchester City è risultato spesso determinante da agosto in poi.

Il problema, adesso, è solo uno: quale sarà il futuro di Brahim Diaz? Come si accennava poco prima, Brahim Diaz è di proprietà del Real Madrid, club con il quale c'è in corso un accordo che prevede il riscatto da parte del Milan per una cifra intorno ai 22 milioni di euro e un controriscatto in favore dei blancos intorno ai 27. Da quello che filtra da via Aldo Rossi, l'intenzione del club rossonero sarebbe quella di acquistare a titolo definitivo Brahim Diaz, senza avere la paura di perderlo per fare ritorno in Spagna. La sua stagione è stata fin qui positiva e di questo passo potrebbe incidere sempre di più per poter rendere 'gloriosa' l'annata altalenante del Milan.