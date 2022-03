Bosnia, i convocati di Petev: presente il milanista Krunic / News

Il CT della Bosnia Ivaylo Petev ha diramato la lista dei convocati per i prossimi impegni. Presente il centrocampista del Milan Rade Krunic

Il CT della Bosnia Ivaylo Petev ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro Georgia e Lussemburgo in programma il 25 ed il 29 marzo. Nella lista dei calciatori presenti figura anche il centrocampista del Milan Rade Krunic. Dopo un inizio di stagione super, il numero 33 rossonero ha subìto un leggero calo di rendimento, ma rimane sempre una pedina importante per Stefano Pioli a causa della sua evidente duttilità.