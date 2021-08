Borussia Dortmund, Brandt positivo al Covid: è un obiettivo del Milan

Julian Brandt, calciatore del Borussia Dortmund, è risultato positivo al coronavirus. Il tedesco è stato accostato al Milan nelle ultime settimane

Il coronavirus continua a non lasciare in pace il mondo intero, compreso il calcio. Dopo la positività di Thomas Meunier il Borussia Dortmund ha infatti comunicato anche quella di Julian Brandt. Il trequartista tedesco, nelle scorse settimane, è stato spesso e volentieri accostato al Milan per il post Hakan Calhanoglu.