Bordeuax-Nantes 1-1, Adli in campo per 70 minuti | News

Ieri pomeriggio Yacine Adli è sceso in campo con la maglia del Bordeaux. Il calciatore francese, in prestito ai girondini dal Milan, ha giocato 70 minuti di gara contro il Nantes, partita valida per la decima giornata della Ligue 1. Il classe 2000 ha giocato come esterno sinistro nel 4-1-3-2 schierato dall'allenatore Petkvoic.