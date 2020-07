Bomber Theo Hernandez: è lui il ‘prototipo’ del Milan per il futuro

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Theo Hernandez semplicemente devastante quando si proietta verso la metà campo avversaria. I suoi numeri in zona gol sono straordinari: 6 gol e 4 assist in Serie A, ed un gol in Coppa Italia. Senza dimenticare che qualche altro, anche clamoroso, se l’è pure mangiato (vedi Lazio-Milan) Ricordiamo che si tratta della sua prima stagione con il Milan in Serie A. Eppure è come se fosse da sempre qui per la “velocità” con cui si è ambientato.

Addirittura Theo Hernandez è uno dei due difensori dei cinque maggiori campionati europei 2019/2020 ad aver realizzato almeno 5 reti in trasferta assieme a Sergio Ramos, anche lui a quota 5. Se solo fosse bravo anche solo la metà di Sergio Ramos a difendere, il francese sarebbe nettamente il miglior terzino al mondo. Ma deve ancora crescere in fase difensiva, anche se va detto che in questi mesi è migliorato parecchio grazie al lavoro di Stefano Pioli.

Theo rispecchia il “prototipo” ideale per i giocatori che il Milan del futuro dovrà acquistare e far crescere: giovani, con grandi qualità e potenzialità, che possano esplodere in poco tempo e diventare subito leader e protagonisti. Un colpo straordinario di Paolo Maldini, acquistato a titolo definitivo la scorsa estate dal Real Madrid per circa 20 milioni di euro. Adesso ne vale almeno il triplo.

Il Milan, è certo, nel corso di questo calciomercato estivo-autunnale, respingerà ogni offerta dai top club d’Europa. Insieme a Theo Hernandez, con l’aiuto della squadra e del progetto Rangnick, i rossoneri devono ritornare presto in Champions League. Quella Champions che Theo è l’unico, nella rosa attuale del Milan, ad averla vista da vicino e alzata al cielo con la maglia del Real nel 2018 a Kiev.

