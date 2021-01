Bologna-Milan, Zancan: “Ibrahimovic? Me lo aspetto determinante”

Milan, Zancan parla di Ibrahimovic

Federico Zancan, giornalista di Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese, nella gara di oggi contro il Bologna, vuole riscattare la partita di Coppa Italia contro l’Inter.

“Ibrahimovic? Non dovrebbe esserci nervosismo per la stagione che sta facendo lui e la squadra. E’ il leader, se il Milan è lì davanti lo deve a lui, per questo me lo aspetto molto determinante in una partita cruciale per i rossoneri, dopo due sconfitte tra campionato e coppa”. Calciomercato Milan: Maldini pensa a un terzino sinistro. Ecco il nome nuovo dalla Spagna. VAI ALLA NOTIZIA>>>