Bologna-Milan – Sky, Rebic può recuperare: già in gruppo domani?

Ante Rebic può recuperare per la trasferta del Milan contro il Bologna, valida per la 9^ giornata di Serie A? Queste le ultime sul croato

Quello che torna dalla trasferta di Oporto è un Milan falcidiato dalle tante assenze. In Champions League è difficile fare meglio con quasi metà della rosa indisponibile o non al meglio della condizione. Cambierà qualcosa in vista della trasferta contro il Bologna in Serie A? Secondo quanto riferisce Manuele Baiocchini, inviato di Sky Sport a Casa Milan, per quanto riguarda Theo Hernandez e Brahim Diaz rimane l'incognita Covid. Impossibile prevedere la negativizzazione dei due giocatori.