Bologna-Milan rinviata: ora capiamo molte cose e cadono tante maschere

Notizia di oggi, poche ore fa, che Bologna-Milan della nona giornata del campionato di Serie A non si giocherà come da calendario domani alle 18:00, ma è stata rinviata a data da destinarsi. Questo perché, in teoria, la città emiliana è stata piegata negli ultimi giorni dall'alluvione e quindi ci sarebbero problemi di viabilità. Si era però parlato di giocare la partita a porte chiuse, così da evitare lo spostamento di migliaia di tifosi, ma il sindaco bolognese ha vietato lo svolgimento anche a porte chiuse. Una decisione assurda e senza senso, anche considerando che tutti gli altri eventi cittadini e tutte le altre squadre giovanili del Bologna avranno regolare attività.

La Curva del Bologna ha diramato un comunicato nelle scorse ore in cui invitava a non giocare perché il calcio viene in secondo piano rispetto alle disgrazie che hanno colpito la città, ma la pensavano diversamente martedì quando in tanti (giustamente e liberamente) hanno seguito la squadra in Inghilterra per la Champions League, evidentemente ritenuta più importante. Inoltre, come testimonia il video che trovate anche in alto, la zona limitrofa allo stadio non era assolutamente inagibile.