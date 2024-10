Bologna-Milan rinviata, ecco tutti gli eventi cittadini che invece si faranno

Bologna-Milan è stata rinviata a data da destinarsi per motivi non precisi. Eppure in città gli eventi sono tanti e tutti confermati

Stefano Bressi Redattore 25 ottobre 2024 (modifica il 25 ottobre 2024 | 19:02)

Come noto, il sindaco del capoluogo emiliano ha imposto (questo il verbo giusto) il rinvio di Bologna-Milan, gara della 9^ giornata di Serie A, a data da destinarsi. Le motivazioni sono varie, ma nessuna realmente convincente. Ufficialmente è un problema di viabilità, ma sarebbe bastato giocare a porte chiuse per non far muovere migliaia di tifosi e, inoltre (come si vede nel video in alto), la viabilità intorno allo stadio è in realtà perfetta.

Allora qualcuno ha provato a buttarla sulla moralità: "Come si può fare un evento del genere quando una città sta soffrendo?" Discorso condivisibile, ma se applicato a tutto. Che la città non possa gestire un evento a porte chiuse è evidente che sia ridicolo come ragionamento, ma se si parla dell'aspetto morale basta fare un riepilogo di tutti gli eventi che si terranno regolarmente a Bologna in questi giorni.